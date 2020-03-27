Печерский районный суд арестовал дом и легковой автомобиль Kia Sorento 2008 года выпуска начальника управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров Игоря Новосела. Его подозревают в получении 2 млн гривен взятки.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости.

Новосел подозревается в получении взятки по ч. 3. ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следователь указывает, что в ходе досудебного расследования, с целью обеспечения в будущем конфискации имущества возникла необходимость наложения ареста на недвижимое имущество, принадлежащее подозреваемому.

Учитывая изложенное, следственный судья пришел к выводу о необходимости наложения ареста на объекты недвижимого имущества, с целью обеспечения целей уголовного производства, а именно: конфискации имущества как вида наказания.

Напомним, что в Киеве задержали чиновник Кабинета министров, который требовал взятку в 2,5 миллиона гривен.

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