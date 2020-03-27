Почти 50% всех зараженных коронавирусом в Украине - это люди от 18 до 49 лет. И именно это категория пренебрежительно относится к нависшей над миром угрозе Covid-19. Об этом во время брифинга заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"По возрастной разбивке, среди заболевших коронавирусной болезнью людей больше всего у нас болеют люди от 30 до 49 лет, почти 38% от всех заболевших. От 18 до 29 лет - 17% заболевших, 50-65 - 30% заболевших, и 65+ - 6% заболевших", - рассказал замминистра здравоохранения.

По словам Ляшко, по статистике, старшая возрастная группа прислушивается к советам Министерства здравоохранения и правительства.





Напомним, по состоянию на утро 27 марта, в Украине зафиксировано уже 218 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Также мы сообщали, что Ляшко анонсировал изменения в лечении и диагностике коронавируса в Украине.