Военные медики, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе, получили партию медицинских средств, в числе которых - костюмы биологической защиты и экспресс-тесты для выявления гепатита, сифилиса и ВИЧ.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

"Военные медики получили 40 костюмов биологической защиты отечественного производства, которые обеспечивают надежную изоляцию лица от инфицирования. Данные средства предназначены для многоразового использования. Также Командование медицинских сил ВС Украины передало более 1300 единиц быстрых тестов для выявления других заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит, сифилис. Проверка на эти инфекции является обязательной при тяжелых пневмониях", - сказано в сообщении.

Кроме того, планируется, что в ближайшие время военным медикам на Донбасс отправят 16 немецких аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут применять в случае выявления осложнений, вызванных Covid-19.

Сейчас в районе проведения ООС на Донбессе случаев заболевания или подозрения на коронавирусную инфекцию среди военнослужащих нет. Однако в частях и подразделениях начато выборочное тестирование должностных лиц, которые по роду деятельности имеют больше всего контактов с другими людьми.

За двое предыдущих суток специальные бригады бактериологов уже проверили около 130 военнослужащих.

Скриншот, фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, Украина предложила России перемирие на Донбассе до завершения пандемии коронавирус.