НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал Коболев.

По словам главы НАК, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, не вкладываясь в проекты по добыче, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

В Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Сovid-19. Из них 62 - на протяжении минувших суток.

Напомним, что у топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова не обнаружили коронавирус.

Также мы писали о том, что зарплату главы "Нафтогаза" Андрея Коболева понизили почти вдвое.