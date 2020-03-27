Люди с подозрением на заболевание коронавирусом выявлены в числе сотрудников администрации президента России Владимира Путина и так же в его Управлении делами (УДП). Об этом сообщает РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

По данным собеседников, в администрации Путина после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус.

Речь идет как минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Также источники утверждают, что еще один случай выявлен в управлении делами президента РФ.

Однако официально эта информация не подтверждается. Пресс-секретарь управделами Елена Крылова заявила, что ей об этом ничего не известно. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и вовсе проигнорировал вопрос журналистов о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

Ранее "Страна" писала о том, что в России число заразившихся коронавирусом превысило 1 000 человек, за сутки выявили 196 новых больных.

Также мы сообщали, что Россия проведет крупные военные учения по борьбе с коронавирусом.