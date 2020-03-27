По состоянию на утро пятницы, 27 марта, в России зарегистрировано 1 036 пациентов с коронавирусом, при этом за последние сутки подтвердились 196 новых случаев Covid-19 в 16-и регионах.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточняется, что больше всего новых случаев - 157 - выявили в Москве, еще 8 в Подмосковье. Также сообщается о 12 новых пациентах в аннексированном Крыму.

Кроме того, один пациент с положительным тестом на коронавирус в России за сутки скончался. А число инфицированных коронавирусом в Киргизии возросло до 58, за сутки выявлено 14 зараженных.

Коронавирус 26 марта выявили в таких регионах России:

Волгоградская область - 3

Чечня - 2

Мордовия - 2

Удмуртия - 2

Самарская область - 2

Ивановская область - 1

Орловская область - 1

Тульская область - 1

Ярославская область - 1

Дагестан - 1

Ростовская область - 1

Татарстан - 1

Кировская область - 1

Скриншот: t.me/rian_ru

Напомним, президент РФ Владимир Путин перенес голосование по правкам в Конституцию и объявил следующую неделю в России нерабочей.