В России более 1 000 человек заболели коронавирусом. Фото: strana.ua

По состоянию на утро пятницы, 27 марта, в России зарегистрировано 1 036 пациентов с коронавирусом, при этом за последние сутки подтвердились 196 новых случаев Covid-19 в 16-и регионах.

Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости. 

Уточняется, что больше всего новых случаев - 157 - выявили в Москве, еще 8 в Подмосковье. Также сообщается о 12 новых пациентах в аннексированном Крыму.

Кроме того, один пациент с положительным тестом на коронавирус в России за сутки скончался. А число инфицированных коронавирусом в Киргизии возросло до 58, за сутки выявлено 14 зараженных.

Коронавирус 26 марта выявили в таких регионах России: 

  • Волгоградская область - 3
  • Чечня - 2
  • Мордовия - 2
  • Удмуртия - 2
  • Самарская область - 2
  • Ивановская область - 1
  • Орловская область - 1
  • Тульская область - 1
  • Ярославская область - 1
  • Дагестан - 1
  • Ростовская область - 1
  • Татарстан - 1
  • Кировская область - 1

Скриншот Telegram-канала РИА Новости

Скриншот Telegram-канала РИА Новости

Скриншот: t.me/rian_ru

Напомним, президент РФ Владимир Путин перенес голосование по правкам в Конституцию и объявил следующую неделю в России нерабочей.

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