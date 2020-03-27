В России число заразившихся коронавирусом превысило 1 000 человек, за сутки выявили 196 новых больных
По состоянию на утро пятницы, 27 марта, в России зарегистрировано 1 036 пациентов с коронавирусом, при этом за последние сутки подтвердились 196 новых случаев Covid-19 в 16-и регионах.
Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.
Уточняется, что больше всего новых случаев - 157 - выявили в Москве, еще 8 в Подмосковье. Также сообщается о 12 новых пациентах в аннексированном Крыму.
Кроме того, один пациент с положительным тестом на коронавирус в России за сутки скончался. А число инфицированных коронавирусом в Киргизии возросло до 58, за сутки выявлено 14 зараженных.
Коронавирус 26 марта выявили в таких регионах России:
- Волгоградская область - 3
- Чечня - 2
- Мордовия - 2
- Удмуртия - 2
- Самарская область - 2
- Ивановская область - 1
- Орловская область - 1
- Тульская область - 1
- Ярославская область - 1
- Дагестан - 1
- Ростовская область - 1
- Татарстан - 1
- Кировская область - 1
Скриншот: t.me/rian_ru
Напомним, президент РФ Владимир Путин перенес голосование по правкам в Конституцию и объявил следующую неделю в России нерабочей.