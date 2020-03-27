В Хмельницкой области во всех районах, которые находятся по периметру области, отныне будут работать пропускные пункты из-за пандемии коронавируса. Они будут оставаться там на все время карантинных мероприятий, передает "Голос Украины".

Всего на одиннадцати пунктах постоянно будут находиться полицейские и спасатели. С ними будут и медработники, а в случае необходимости - представители других служб.

Дежурные могут останавливать для проверки транспорт, проверять температуру пассажиров. Они должны выявлять и тех, кто нарушает правила карантина - самовольно оставил места лечения или самоизоляции.

Кстати, в других регионах местные власти тоже принримают радикальные меры безопасности. Так, въезды и выезды в Полтаве перекрывают бетонными блоками и блокпостами, на которых будут дежурить силовики и медики. После объявления чрезвычайной ситуации, в Полтавской области планируют поставить 19 карантинных постов.

Также в Радомышле Житомирской области, где обнаружили случай заражения коронавирусом, установили блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

Напомним, что в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218, в Хмельницкой области больных пока нет.

Также мы писали о том, что в Хмельницком с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, приехавшего из Греции.