Украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков, есть ли вероятность проникновения вируса через мелкие порезы на лице после бриться, если мужчина выходит на улицу.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Комаровского существует небольшая вероятность того, что вирус может проникнуть таким способом. "На эту тему сейчас активная дискуссия. Есть предположения и мы об этом говорили, что мужики чаще болеют, потому что у них микропорезы и касаясь лица, они могут занести вирус непосредственно в кровь. Есть даже стандартная рекомендация бриться перед сном, чтобы за ночь эти порезы затянулись. Теоретически бриться можно и нужно, но только аккуратно, качественными бритвами и так далее...", - ответил Комаровский.

Ответ на вопрос о бритье и коронавирусе - на 23:29 минуте видео

Как сообщала "Страна", в Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218 человек. Число заболевших в стране за двое суток выросло в два раза.

Зато на карантине в Украине почти на треть уменьшилось число преступлений.