В Украине создадут мобильные бригады медиков для диагностики коронавируса. Фото: Страна

Виктор Ляшко, замминистра здравоохранения, который возглавил созданный правительством штаб по борьбе с эпидемией, озвучил на брифинге 27 марта важные изменения в работе медиков по диагностике коронавируса.

По словам Ляшко, первым его приказом на новой должности будет создание мобильных бригад из числа водителей и медработников. По вызову семейного врача они будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус и делать заборы для вирусологических лабораторий. То есть, если у вас подозрение на коронавирус, вы остаетесь дома, звоните семейному врачу и он отправит к вам бригаду.

Эту идею анализирует телеграм-канал "Политика Страны". 

"Сами вы в больницу не ходите, что важно. Эта идея очень правильная. Но есть два момента:

  • скорость, с которой будут реагировать на вызовы (то есть через сколько приедут делать тесты после вызова),
  • как долго будут делать анализ.

Тут главное, чтоб время это не растянулось на многие дни, когда состояние больного может резко ухудшиться.

А ведь вызовов может быть очень много. А потому необходимо рассчитать ресурсы, необходимые для быстрой реакции.

Также он сказал, что больные будут проходить лечение дома. Если состояние ухудшится, приедет бригада и госпитализирует.

Тут опять же - важна скорость реакции. Как быстро приедет бригада после ухудшения состояния?".

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине выявлено 218 случаев коронавируса.

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