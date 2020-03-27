Виктор Ляшко, замминистра здравоохранения, который возглавил созданный правительством штаб по борьбе с эпидемией, озвучил на брифинге 27 марта важные изменения в работе медиков по диагностике коронавируса.

По словам Ляшко, первым его приказом на новой должности будет создание мобильных бригад из числа водителей и медработников. По вызову семейного врача они будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус и делать заборы для вирусологических лабораторий. То есть, если у вас подозрение на коронавирус, вы остаетесь дома, звоните семейному врачу и он отправит к вам бригаду.

Эту идею анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Сами вы в больницу не ходите, что важно. Эта идея очень правильная. Но есть два момента:

скорость, с которой будут реагировать на вызовы (то есть через сколько приедут делать тесты после вызова),

как долго будут делать анализ.

Тут главное, чтоб время это не растянулось на многие дни, когда состояние больного может резко ухудшиться.

А ведь вызовов может быть очень много. А потому необходимо рассчитать ресурсы, необходимые для быстрой реакции.

Также он сказал, что больные будут проходить лечение дома. Если состояние ухудшится, приедет бригада и госпитализирует.

Тут опять же - важна скорость реакции. Как быстро приедет бригада после ухудшения состояния?".

Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине выявлено 218 случаев коронавируса.

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