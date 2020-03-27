Мобильные бригады для анализов. Ляшко анонсировал изменения в лечении и диагностике коронавируса в Украине
Виктор Ляшко, замминистра здравоохранения, который возглавил созданный правительством штаб по борьбе с эпидемией, озвучил на брифинге 27 марта важные изменения в работе медиков по диагностике коронавируса.
По словам Ляшко, первым его приказом на новой должности будет создание мобильных бригад из числа водителей и медработников. По вызову семейного врача они будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус и делать заборы для вирусологических лабораторий. То есть, если у вас подозрение на коронавирус, вы остаетесь дома, звоните семейному врачу и он отправит к вам бригаду.
Эту идею анализирует телеграм-канал "Политика Страны".
"Сами вы в больницу не ходите, что важно. Эта идея очень правильная. Но есть два момента:
- скорость, с которой будут реагировать на вызовы (то есть через сколько приедут делать тесты после вызова),
- как долго будут делать анализ.
Тут главное, чтоб время это не растянулось на многие дни, когда состояние больного может резко ухудшиться.
А ведь вызовов может быть очень много. А потому необходимо рассчитать ресурсы, необходимые для быстрой реакции.
Также он сказал, что больные будут проходить лечение дома. Если состояние ухудшится, приедет бригада и госпитализирует.
Тут опять же - важна скорость реакции. Как быстро приедет бригада после ухудшения состояния?".
Напомним, по состоянию на утро 27 марта в Украине выявлено 218 случаев коронавируса.
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