По состоянию на 10:00 в пятницу, 27 марта, в Украине официально зарегистрировано 218 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 62 новых случая. При этом к вечеру статистика увеличится, поскольку только в Киеве местные власти уже сообщили про 8 новых случаев.

Собрали данные по инфицированным в Украине: сколько их по данным МОЗ, в каких регионах самые крупные вспышки и с чем это связано.

Перевалило за 200 больных

Исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областных лабораторий 27 марта показали такую картину - 218 зараженных в 17 областях страны и Киеве.

Причем эта статистика уже сейчас явно занижена. Так, во время брифинга 27 марта мэр Киева Виталий Кличко уже заявил о новых 8 случаях коронавируса. Это 4 женщины от 31 до 59 лет и 4 мужчины от 43 до 49 лет. То есть общее число заболевших по столице выросло уже до 55 человек.

Ситуация с областями такова:

Киев - 55 случаев;

Черновицкая область - 47 (1 летальный) случаев;

Киевская область - 32 случая;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;

Ровенская область - 9 случаев (1 летальный);

Запорожская область - 8 случаев;

Винницкая область - 5 случаев;

Одесская область - 4 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Львовская область - 3 случая;

Волынская область - 2 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Черкасская область - 2 случая.

Закарпатская область - 1 случай;

Луганская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

При этом осталось шесть областей, где еще не зафиксировали случаи заражения. Это Харьковская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская, Хмельницкая области. Данные могут измениться, например, в Сумской области местные власти уже заявили об одной смерти в Конотопе и еще трех подозрениях, но в официальной статистике МОЗ это пока не отражено.

По последним данным МОЗ больше всего заболевших в пяти регионах: Киев и Киевская область, Черновицкая область, Тернопольская область, Ивано-Франковская, Ровенская область. В последней вспышка началась вчера.

Посмотрим, как в них распространялась зараза.

1 место. Киев и область

В Киеве уже 55 подтвержденных случаев, в области - еще 32. Это делает столицу главным очагом коронавируса в Украине.

Первые два случая в столице зафиксировали 16 марта. Утром Владимир Зеленский и Кабмин анонсировали прекращение междугороднего и межобластного пассажирского сообщения с 18 марта и закрытие метро, а вечером МОЗ обнародовало статистику, в которую вошел и Киев.

Первые два случая в Киеве - это студент института музыки имени Р.М. Глиэра (он приезжал в Радомышль Житомирской области в гости к 71-летней женщине, которая оказалась инфицирована Covid-19 и в последствии умерла) и женщина, которая вернулась с одного из курортов во Франции (вероятно это был элитный Куршевель о котором писала "Страна" - Ред.).

При этом студенческое общежитие, где жил инфицированный коронавирусом молодой человек, закрыли на карантин. Там осталось около 50 человек, которые пожаловались, что на несколько дней остались без еды.

В число зараженных в Киеве и области вошли и украинские депутаты. Первым стал побывавший во Франции Сергей Шахов. После обнаружения симптомов первое время он находился дома на самоизоляции, затем его забрали в Александровскую больницу Киева с воспалением легких. Covid-19 выявили и у его супруги.

Заболели и депутаты Сергей Вельможный, Руслан Горбенко, Сергей Рудик, бизнесмен Валерий Хорошковский, который был в Ницце, киевская судья Виктория Джарты. Это в основном те випы, которые накануне отдыхали, как уже говорилось, на курортах Европы.

Также в киевские больницы отправляют тех, кто прибывал в аэропорт "Борисполь", в том числе эвакуационными рейсами из Европы. Например, только с 22 по 24 марта пограничники зафиксировали три таких случая. Прибывшим делали экспресс-тест (тем, кто сам вызвался или у кого были явные признаки ОРВИ - Ред.), а после положительного результата отравляли в больницу.

В их числе оказалась и супруга зама харьковского губернатора Виктория Скоробогач, которая вернулась из Франции. Изначально сообщалось, что первый случай заражения обнаружен в Харькове, но выяснилось, что она туда не доехала и после прибытия и выявление коронавируса осталась в Киеве.

Также в столице заразился 70-летний военнослужащий. Он сейчас в Александровской больнице.

То есть Киев главным образом под ударом в силу того, что именно сюда чаще всего прибывают из-за границы по воздуху и поездами. Это по несколько тысяч человек в том числе из европейских очагов заболевания. Как раз там позаражались депутаты и другие вип-персоны.

С ними, кстати, уже возник скандал следующего свойства: выехать лечиться за рубеж из-за остановки авиасообщения политики и крупные бизнесмены не могут. А условиям элитного обслуживания в Украине отвечает очень мало больниц. Поэтому киевская власть сначала издала приказ о подготовке вип-палат в столичных больницах. Но после разразившегося скандала от этой идеи открестились.

Подробнее - в материале "Страны" Коронавирус для избранных. Как власти Киева для Зеленского и Ко вип-палаты готовили.

2 место. Черновицкая область

В Черновицкой области коронавирус появился первым. Сейчас там - 47 случаев, из них один летальный.

Первый подтвержденный случай Covid-19 в Украине обнаружили 3 марта в Черновцах у мужчины, который был в Италии и Румынии, откуда возвращался на самолете, а потом на личном автомобиле. При первых симптомах он связался с врачом и самоизолировался. Его супруга не заболела, других связанных с ним случаев инфицирования не выявили, а он стал первым официально выздоровевшим от коронавируса в Украине и его выписали из больницы.

Но в области вспыхнули и другие очаги. Дело в том, что по данным местных властей в села вернулось около полутора тысяч человек из Европы. В Черновицкой обладминистрации даже сделали карту сел, куда приехали заробитчане.

Красным маркировали населенные пункты, куда вернулись минимум 100 человек, желтым – до 20 человек, зеленым – до 10 человек, синим – до 5 человек

В итоге село Коленковцы под Черновцами вообще закрыли на карантин. Местные рассказывают, что коронавирус в село завезла одна из вернувшихся из Италии заробитчанок, которая стала так называемым "нулевым пациентом".

Женщина заразила всю свою семью, включая двух невесток и троих внуков. Но в МОЗ сообщали, что утверждать, что все началось только с одного человека нельзя, ведь только в это село из Европы вернулись порядка 150 человек.

Что касается 33-летней умершей, то ее родные пожаловались, что после первого обращения ее не оставили в больнице, а отправили домой. А власти несколько раз сообщали, что она умерла не от коронавируса, а от существующих патологий, которые он обострил. Впрочем, это отговорки: большой процент смертей что от коронавируса, что от гриппа, вызваны обострением хронических заболеваний. Но обостряет их именно вирус.

3 место. Тернопольская область

В Тернопольской области было 25 случаев, из них 1 смертельный. Там также разрастается очаг коронавируса. Причинами называют массовое возвращение заробитчан и посещение храмов.

Местные власти сообщают, что еще 19 марта коронавирус диагностировали у 57-летнего Олега Винницкого, священника церкви Пресвятого Сердца Христового Украинской греко-католической церкви, который сейчас находится в реанимации инфекционной больницы. Среди его прихожан - паника. Люди боятся, что успели заразиться. Ходят несколько версий, где он мог заразиться. По одной из них, священник ездил отдыхать в Египет. По другой, он мог заразиться во время похорон от прихожанки из другого села, которая вернулась из Франции и присутствовала на обряде.

Также коронавиурс обнаружили у жителей Монастырского района, у вернувшегося из Австрии тернопольского стоматолога, у жителя села Залещики. При этом сразу 9 из 25 инфицированных - медики.

Первым умершим оказался 68-летний житель села Ковалевка Монастырского района.

4 место. Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области 24 случая, из них 2 летальных.

Цепочка также связана с теми, кто вернулся из Европы. Там умерла 56-летняя жительница Ивано-Франковска, муж которой вернулся из Чехии. Она заболела еще 13 марта, пожаловалась семейному врачу на повышенную температуру и сухой кашель. 16 марта у нее началась одышка. Ее доставили в инфекционную больницу, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По версии врачей, у нее началась пневмония, состояние ухудшалось и спасти женщину не удалось. Позитивный результат теста на коронавирус пришел из Киева через два дня после смерти женщины, 19 марта. Женщина работала на яичном заводе, который впоследствии остановили на карантин. Позже коронавирус нашли у нескольких человек, которые контактировали с ней.

Второй случай в Ивано-Франковске выявили у женщины, которая до этого находилась во Франции. По данным мэра города в последнее время в город вернулись более полутысячи человек из-за границы, он заявил, что не верит, что полиция сможет проконтролировать их самоизоляцию, как это предписывают им на границе.

Также зафиксирован случай в селе Чукаловка Тысменицком районе Ивано-Франковской области .

5 место. Ровенская область

В области зафиксировали 9 случаев из них 1 смертельный. Количество зараженных резко возросло за последние сутки. Все зараженные коронавирусом проживали в одном селе – Тынное Сарненского района. Все больные на данный момент изолированы, их состояние стабильное.

Ранее местные активисты сообщали, что две госпитализированные женщины контактировали с теми, кто ранее ввернулся с заработков в Европе.

Напомним, что "Страна" ведет обновляемую онлайн-хронику карантина и коронавируса в Украине и мире.

Также мы писали, что происходит с нашими заробитчанами в Польше после продления карантина.

И как на самом деле пересекать границу Украины после 27 марта.