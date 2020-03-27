В Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Сovid-19. Из них 62 - на протяжении минувших суток.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. В течение прошлых суток первые заболевшие появились в Ровенской и Закарпатской областях.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 5 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Запорожская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Житомирская область - 2 случая (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 24 случая (2 летальных);

Киев - 47 случаев;

Киевская область - 32 случая;

Львовская область - 3 случая;

Луганская область - 1 случай;

Одесская область - 4 случая;

Ровенская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный);

Черкасская область - 2 случая.

По состоянию на утро 27 марта в Центр общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года - получено 1 401 такое сообщение.

Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров`я України

Telegram-канал "Политика страны" привел раскладку по областям по заражённым коронавирусом. Как видим, в числе лидеров оказался Киев. Также много заболевших в западноукраинских областях, куда вернулось много заробитчан из Европы.

Киев - 47 случаев;

Черновицкая область - 47 (1 летальный, 4 выздоровело) случаев;

Киевская область - 32 случая;

Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;

Ровенская область - 9 случаев;

Запорожская область - 8 случаев;

Винницкая область - 5 случаев;

Одесская область - 4 случая;

Днепропетровская область - 3 случая;

Львовская область - 3 случая;

Волынская область - 2 случая;

Донецкая область - 2 случая;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;

Черкасская область - 2 случая;

Закарпатская область - 1 случай;

Луганская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику событий 27 марта в связи с эпидемией коронавируса.