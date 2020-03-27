В Украине число заболевших коронавирусом увеличилось до 218
В Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Сovid-19. Из них 62 - на протяжении минувших суток.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. В течение прошлых суток первые заболевшие появились в Ровенской и Закарпатской областях.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 5 случаев;
- Волынская область - 2 случая;
- Днепропетровская область - 3 случая;
- Донецкая область - 2 случая;
- Запорожская область - 8 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 случая (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 24 случая (2 летальных);
- Киев - 47 случаев;
- Киевская область - 32 случая;
- Львовская область - 3 случая;
- Луганская область - 1 случай;
- Одесская область - 4 случая;
- Ровенская область - 9 случаев;
- Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный);
- Херсонская область - 1 случай;
- Черновицкая область - 47 случаев (1 летальный);
- Черкасская область - 2 случая.
По состоянию на утро 27 марта в Центр общественного здоровья поступило 277 сообщений о подозрении на коронавирус, всего с начала года - получено 1 401 такое сообщение.
Скриншот: Facebook/ Міністерство охорони здоров`я України
Telegram-канал "Политика страны" привел раскладку по областям по заражённым коронавирусом. Как видим, в числе лидеров оказался Киев. Также много заболевших в западноукраинских областях, куда вернулось много заробитчан из Европы.
Киев - 47 случаев;
Черновицкая область - 47 (1 летальный, 4 выздоровело) случаев;
Киевская область - 32 случая;
Тернопольская область - 25 случаев (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 24 (2 летальных) случая;
Ровенская область - 9 случаев;
Запорожская область - 8 случаев;
Винницкая область - 5 случаев;
Одесская область - 4 случая;
Днепропетровская область - 3 случая;
Львовская область - 3 случая;
Волынская область - 2 случая;
Донецкая область - 2 случая;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Черкасская область - 2 случая;
Закарпатская область - 1 случай;
Луганская область - 1 случай;
Херсонская область - 1 случай.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-хронику событий 27 марта в связи с эпидемией коронавируса.