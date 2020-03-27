Руководство Международной федерации футбола (FIFA) на совещании с представителями клубов попросило игроков пойти на понижение зарплаты на 50% во время остановки сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Мarca.

Из-за коронавируса спортивный сезон прерван и пока неизвестно, когда его можно будет возобновить. В федерации пытаются уменьшить затраты клубов. Одним из главных условий, предложенных FIFA, было уменьшение зарплат в два раза. Кроме этого, FIFA хочет обязать клубы не учитывать нынешнюю паузу в контрактах игроков.

Также планируется создание фонда, куда будут вносить деньги FIFA, конфедерации, федерации, все футболисты, спонсоры и телевизионные сети. Фонд станет гарантией того, что футбол сохранит свою нынешнюю структуру.

Напомним, по последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 532 000 человек, из них почти 24 000 человек скончались. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят семь государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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