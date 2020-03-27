Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон во время карантина. Такой вопрос ему задали подписчики его youtube-канала.

"Если перед этим на балкон выходил человек с коронавирусом и облапал там все. Если у вас в руках - пачка сигарет, которую вы облапали и на этой пачке есть сейчас коронавирус. Если на ваш балкон сверху или снизу плюнули соседи, тогда заболеть можно. Но в принципе, стоя на балконе, в процессе курения заболеть коронавирусной инфекцией нельзя. Шансов, что вирус на ваш балкон залетит с улицы, равен нулю", - ответил доктор Комаровский.

Ответ про курение на балконе - таймкод видео 12:01

Ранее доктор Комаровский рассказал, что в аптечке каждого украинца сейчас должны быть средство для пероральной гидратации, жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), солевые растворы для промывания носа и сосудосуживающие капли.

Также доктор Комаровский ответил на вопрос, передается ли Covid-19 половым путем, можно ли кормить грудью.