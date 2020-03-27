Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон
Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, если выходить курить на балкон во время карантина. Такой вопрос ему задали подписчики его youtube-канала.
"Если перед этим на балкон выходил человек с коронавирусом и облапал там все. Если у вас в руках - пачка сигарет, которую вы облапали и на этой пачке есть сейчас коронавирус. Если на ваш балкон сверху или снизу плюнули соседи, тогда заболеть можно. Но в принципе, стоя на балконе, в процессе курения заболеть коронавирусной инфекцией нельзя. Шансов, что вирус на ваш балкон залетит с улицы, равен нулю", - ответил доктор Комаровский.
Ответ про курение на балконе - таймкод видео 12:01
Ранее доктор Комаровский рассказал, что в аптечке каждого украинца сейчас должны быть средство для пероральной гидратации, жаропонижающие препараты (парацетамол, ибупрофен), солевые растворы для промывания носа и сосудосуживающие капли.
Также доктор Комаровский ответил на вопрос, передается ли Covid-19 половым путем, можно ли кормить грудью.