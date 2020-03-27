Штаб по ликвидации последствий распространения Covid-19 в Украине, первое заседание которого состоялось 26 марта, будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы, возникшие из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Уточняется, что штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации позволит собрать всю важную информацию о распространении коронавируса, оперативно принимать решения и реагировать на угрозы, которые создает эпидемия.

"К работе штаба и решению вопросов я буду привлекать все имеющиеся государственные ресурсы и структуры, чтобы не допустить масштабного распространения коронавирусной болезни и ликвидировать все последствия. В условиях чрезвычайной ситуации нам критически важно, чтобы вся информация была собрана в одном месте, решения принимались оперативно и сразу реализовывались", - сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Отметим, что именно он является руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля по всей Украине.