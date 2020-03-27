Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в аннексированном Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок. Общее количество заболевших на полуострове достигло таким образом 14 человек.

Об этом сообщил в пятницу "глава республики" Сергей Аксенов, пишет ТАСС.



"У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках", - сказал Аксенов.

Пять из них пришлось на Севастополь, и эти случаи стали первыми, пишет РИА Новости со ссылкой на главу города.

Аксенов уточнил, что все заболевшие - жители Крыма, вернувшиеся из ОАЭ.

"Из них шесть человек - члены двух разных семей, которые совершали путешествие на одном и том же круизном лайнере "Белиссимо" в ОАЭ. Один человек также посещал ОАЭ, совершал туристическое путешествие на круизном лайнере, следовавшем по другому маршруту", - отметил Аксенов.

Диагноз подтвержден результатами лабораторных исследований. Состояние всех заболевших удовлетворительное, течение заболевания бессимптомное, добавил глава Крыма.

"Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано лабораторное обследование указанных лиц", - добавил Аксенов.

В Крыму в ближайшее время развернут обсерваторы в Ялте и подготовят к развертыванию обсерватор в Керчи.

Напомним, что власти Крыма заявили о 1 500 больных ОРВИ и пневмонией на полуострове.

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