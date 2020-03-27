В Киеве перед мостом Метро сегодня, 27 марта, обрадовалась огромная пробка из-за тройного ДТП на Броварском проспекте.

О том, что перед мостом Метро выстроилась очередь из десятков автомобилей передает корреспондент "Страны".

"15 минут в пробке. Рекорд. Впервые за время карантина", - отметила наш корреспондент.

Фото: Страна.ua

Окзалось, что причиной затора стало тройное ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском проспекте у метро "Гидропарк". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным портала, "образовалась огромная пробка по километру с каждой стороны, все спешат домой на карантин". "Достоверно как произошла авария пока неизвестно, по фото можем предположить что Hyundai сзади ударил Аudi, выбросив её на встречку", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что под Киевом мотоциклист с пассажиркой влетел в дерево, девушке оторвало голову.

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