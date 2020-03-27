В Киеве перед мостом Метро образовалась гигантская пробка из-за ДТП на Броварском проспекте. Фото
В Киеве перед мостом Метро сегодня, 27 марта, обрадовалась огромная пробка из-за тройного ДТП на Броварском проспекте.
О том, что перед мостом Метро выстроилась очередь из десятков автомобилей передает корреспондент "Страны".
"15 минут в пробке. Рекорд. Впервые за время карантина", - отметила наш корреспондент.
Фото: Страна.ua
Окзалось, что причиной затора стало тройное ДТП с пострадавшими в Киеве на Броварском проспекте у метро "Гидропарк". Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
По данным портала, "образовалась огромная пробка по километру с каждой стороны, все спешат домой на карантин". "Достоверно как произошла авария пока неизвестно, по фото можем предположить что Hyundai сзади ударил Аudi, выбросив её на встречку", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com
Напомним, что под Киевом мотоциклист с пассажиркой влетел в дерево, девушке оторвало голову.
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