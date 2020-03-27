Во Львовской области зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом по состоянию на утро 27 марта во Львовской области подтверждены три случая коронавируса. Один из пациентов находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Так, в течение прошедших суток, 26 марта, в регионе пять человек обратились к медикам с подозрением на Covid-19. В период с 22:30 26 марта до 08:00 27 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека. Пациенты из городов Борислава и Мостиска.

За все время в регионе с подозрением на Covid-19 обратился к врачам 151 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. У 36 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

Последний из пациентов, у которого подтвердился Covid-19, это 57-летний мужчина, который недавно вернулся из Италии.

Напомним, в Винницкой области коронавирус нашли у медсестры в роддоме и у ребенка.