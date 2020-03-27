Во Львовской области уже три подтвержденных случая заражения коронавирусом
Во Львовской области зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом. Таким образом по состоянию на утро 27 марта во Львовской области подтверждены три случая коронавируса. Один из пациентов находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Так, в течение прошедших суток, 26 марта, в регионе пять человек обратились к медикам с подозрением на Covid-19. В период с 22:30 26 марта до 08:00 27 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 2 человека. Пациенты из городов Борислава и Мостиска.
За все время в регионе с подозрением на Covid-19 обратился к врачам 151 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. У 36 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
Последний из пациентов, у которого подтвердился Covid-19, это 57-летний мужчина, который недавно вернулся из Италии.
Напомним, в Винницкой области коронавирус нашли у медсестры в роддоме и у ребенка.