В московской больнице в Коммунарке, куда с коронавирусом попал российский певец Лев Лещенко, подтвердили диагноз музыканта.

Об этом в Facebook сообщил главврач больницы Денис Проценко.

По его словам, Лещенко поступил в стационар медучреждения с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии.

"В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - написал Проценко.



Скриншот: Facebook/ Denis Protsenko

Напомним, певец Лев Лещенко ходил с коронавирусом на съемки к Малахову и мог заразить гостей. В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.