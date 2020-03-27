Украинский Ан-225 "Мрия", являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, впервые взлетел после 18-месячного ремонта.

Самолет находился в воздухе два часа, взлетев с аэропорта под Киевом. Отремонтированный Ан-225 "Мрия" получил, вероятно, новый двигатель производства украинского "Ивченко-Прогресс" и обновленную авионику.

На странице компании "Антонов" в Facebook был опубликован ролик со взлетом Ан-225.

Видео: facebook.com

В июле 2019 года The Mirror написала, что украинские производители собрались завершить строительство второго Ан-225 "Мрия", которое началось в 1989 году и было заморожено в 1994 году. В настоящее время он готов на 70 процентов.

Напомним, что в России поставили точку на совместном строительстве самолетов с Украиной.

Также мы писали о том, что украинский самолет "Мрия" не смог пролететь над Венецией.