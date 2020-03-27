Недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП - водитель и девушка погибли на месте.

Про аварию сообщил утром 27 марта Влад Антонов в Facebook.

Авария произошла в Вышгородском районе на автодороге между селами Сухолучье и Богданы. Водитель, управляя мотоциклом Kawasaki, не справился с управлением и влетел в дерево.

Водитель и пассажирка погибли на месте. Девушке в результате ЧП оторвало голову. Фото 18+

Фото: facebook.com

Это уже не первая авария в столице, в которой гибнет сразу несколько человек. Напомним, что вчера под Киевом столкнулись пара автобусов и грузовик, два человека погибли.

Также мы писали о том, что ночью в Киеве лоб в лоб столкнулись инкассаторский бусик и легковушка, погибли два человека.