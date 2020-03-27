С американского континента в Украину срочно эвакуируются наши земляки. Так, из Канады в Киев уже летит спецрейс на борту которого находятся 274 украинца.

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде на Facebook.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев", - говорится в сообщении.

Лайнер рейса PS 1242 вылетел в Украину в четверг вечером, 26 марта. В дипведомстве напомнили пассажирам о необходимости самоизоляции на родине в течение 14 дней после путешествия.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 27 марта из Нью-Йорка в Киев вылетели спецрейсом 354 украинца и одна кошка Дао.

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