Эпидситуация на территории аннексированного Россией Крыма весьма и весьма далека от благополучной. В больницах полуострова с диагнозом ОРВИ находятся почти полторы тысячи человек, из них более тысячи пациентов - с диагнозом "пневмония".

Об этом сообщил "министр здравоохранения Крыма" Игорь Чемоданов на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, как передает "Крым.Реалии".

"У нас госпитализировано с признаками ОРВИ 1 447 человек, а именно с пневмонией - 1 039 человек. Для Крыма это колоссальное количество", - вынужден был признать Чемоданов.

"Министр" призвал крымчан с пониманием относиться к больным ОРВИ, в том числе в лечебных учреждениях.

"Если человек кашлянул где-то - это не значит, что у него коронавирус. Люди продолжают болеть, в том числе ОРВИ и пневмонией", - отметил Чемоданов.

В Крыму официально подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. А под наблюдением медиков находится 1 500 человек. А только в Севастополе коронавирус подозревают у 1 767 человек, они так же под наблюдением.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса в аннексированном Крыму грозят уголовной ответственностью тем, кто был за границей по украинскому паспорту и скрывает это.