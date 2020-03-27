Европарламент, вслед за США и лидерами стран "Большой двадцатки" (G20), принял решение о выделении гигантской суммы на борьбу с распространением коронавируса Сovid-19.

Так, евродепутаты одобрили предложенный Еврокомиссией пакет экстренных мер для преодоления экономического кризиса из-за коронавируса. Эти меры предполагают, в частности, выделение 37 миллиардов евро пострадавшим от пандемии людям и компаниям. В поддержку этих выплат проголосовали 683 европейских депутата (один против, четверо воздержались), как следует из пресс-релиза ЕП.

В числе других одобренных депутатами мер находятся и такие:

Расширение до €800 млн Фонда солидарности ЕС, деньги из которого пойдут на компенсацию расходов в сфере здравоохранения в 2020 году (одобрили 671 депутатов, трое против, 14 воздержались).



Приостановка действующих в ЕС правил получения и сохранения слотов авиакомпаниями в аэропортах. По правилам перевозчики могут потерять имеющиеся слоты (время, выделенное рейсу в аэропорту, для прибытия и отправления в конкретный день и час), если они используют их менее чем в 80% случаев. Эти требования решили смягчить на период до 24 октября (одобрили 686 депутатов, двое воздержались).



Теперь принятые Европарламентом решения должен утвердить Совет ЕС.

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