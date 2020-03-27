Сегодня ночью, 27 марта из Нью-Йорк в Киев вылетел первый из двух спецрейсов (так как внешние границы закрыты с 24 марта - Ред.), который эвакуирует украинцев, застрявших за рубежом. На Родину возвращаются 354 наших земляка и одна кошка.

Киевлянка Мила Щепина, вместе с сыном и кошкой смогла добраться из Чикаго в Нью-Йорк и сняла трогательное видео из аэропорта имени Кеннеди, которое размещено в официальном Twitter Голоса Америки, и показала как происходила посадка на рейс.

З Нью-Йорка до Києва вилітає перший з двох спецрейсів, який вивозить українців, що не змогли повернутися в Україну до 16 березня.



Ці відео зняла киянка Міла Щепіна, яка разом із сином та кицькою, сьогодні дісталася із Чикаго в Нью-Йорк, а зараз перебуває на борту літака. pic.twitter.com/r92tjKgyGX — Голоc Амepики (@chastime) March 26, 2020

Видео: twitter.com/chastime

О подробностях эвакуации наших земляков из Нью-Йорке так же рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, как передает "Укринформ".

"Все было исключительно хорошо организовано. Люди с полным пониманием воспринимали ситуацию, никаких проблем ни с посадкой, ни с регистрацией не возникло", - отметил дипломат, добавив, что в последний момент появилось несколько свободных мест.

"Кто-то не приехал на этот рейс, но была небольшая очередь - около десяти человек, которые ожидали, что такие места появятся. Их всех зарегистрировали, поэтому самолет полетел полным - 354 гражданина Украины на борту", - рассказал посол.

Он пояснил, что проверка пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводилась. Она будет осуществляться уже при посадке в аэропорту "Борисполь".

"Это все будет делаться украинской властью на месте", - подчеркнул Ельченко.

По его словам, посольство Украины в Вашингтоне вместе с Генеральным консульством в Нью-Йорке и Постоянным представительством Украины при ООН передало на борт ящик с 400 медицинскими масками, которые удалось найти через прямых поставщиков - несмотря на определенный их дефицит в Соединенных Штатах. "Это в дополнение к тем маскам, которые раздавали МАУ", - отметил посол.

Он пояснил, что маски пригодны в течение ограниченного времени, поэтому во время перелета будет необходимо изменять их. Кроме того, пассажиры получат соответствующий комплект после посадки, чтобы обезопаситься при переезде .

"Думаю, все что можно было сделать, мы обеспечили", - подчеркнул украинский дипломат.

Ельченко отметил, что все пассажиры по прибытии в Украину должны пройти 14-дневный карантин самостоятельно. Если у кого обнаружат высокую температуру или другие осложнения, медики на месте будут принимать решение о возможной госпитализации таких лиц.

Посол также отметил, что в целом 982 украинских граждан зарегистрировались в дипмиссии, выразив желание вернуться домой. То есть, фактически речь идет еще о двух-трех самолетах. Однако в связи с полным закрытием Украины границ ситуация остается неопределенной.