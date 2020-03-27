В России эпидемия коронавируса Covid-19 тоже набирает обороты. Здесь за минувшие сутки число зараженных выросло на 182 человека и достигло отметки в 840 больных.

Власти принимают радикальные карантинные меры и готовятся к худшему. Так Минобороны РФ решило уже задействовать армию в борьбе против заразы.

Специальные учения по локализации чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с угрозой вирусных инфекций, пройдут на семи полигонах в Западном и Центральном военном округах, сообщает Интерфакс.

Учения пройдут на полигонах "Кирилловский" (Ленинградская область), "Погоново" (Воронежская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Свердловский" (Екатеринбург), "Рощинский" (Самарская область), "Чебаркульский" (Челябинская область) и "Юргинский" (Кемеровская область).

"В учениях будут задействованы подразделения Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

Инженерные войска выполнят фортификационные работы. Медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи. Подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия. Соединения материально-технического обеспечения отработают задачи по организации проживания и питания в полевых условиях", - информирует Минобороны.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ идет проверка готовности войск к решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

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