Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса в переговорах по получению транша для страны. Но Фонд ждет, что Верховная Рада примет два закона.

Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает РИА "Новости".

"На уходящей неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями по новому соглашению о расширенном кредитовании. Принятие законов по улучшению рамок банковской санации (речь идет о так называемом "антиколомойском" законе - Ред.) и по земельной реформе позволит быстро продвигаться вперед в окончательном определении параметров нового соглашения с еще большим доступом (Украины к кредитам), чем намечалось ранее", - говорится в заявлении Георгиевой.

При этом она не назвала сумму возможного кредитовани.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский встречался с лидерами фракций и призвал их собраться в Раде на внеочередное заседание на этих выходных и проголосовать за законы, которые необходимы для того, чтобы Украина получила транш МВФ. Источники в Раде сказали "Стране", что Зеленский встречался с лидерами фракций по одному.

Также мы сообщали, что Financial Times рассказала, сколько МВФ даст Украине денег с "антиколомойским" законом и без него.