В Львовской области зафиксировали третий случай заражения коронавирусом. Заболел мужчина, который недавно вернулся из Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Пациент - мужчина, 57-ми лет. Недавно вернулся из Италии. По результатам теста, который получили сегодня - у больного положительный результат", - указано в сообщении.

Пациент находится на лечении в областной инфекционной клинической больнице. По состоянию на 17:00 26 марта в областной инфекционной больнице находились на лечении 54 больных с подозрением на коронавирус.

Ранее "Страна" писала, что Львовская область перешла на режим чрезвычайной ситуации раньше, чем вся остальная Украина.

Также мы рассказывали, что во Львове госпитализировали семь человек, прибывших поездами из Евросоюза.