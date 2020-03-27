Северокорейские власти тайно запросили международную помощь, чтобы побороть пандемию коронаивируса. Северная Корея наглухо закрыла свои границы еще в январе и не сообщала о зараженных.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в четверг, 26 марта.

"После того как в январе в Ухане появились сообщения о вспышке вируса, Северная Корея немедленно закрыла свои границы, и ее официальные лица не сообщили ни о каких подтвержденных случаях короновируса. Но чиновники в частных сообщениях в течение последних нескольких недель обращались за срочной помощью к своим международным партнерам", – говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Однако эксперты с недоверием относятся к заявлениям властей этой страны, принимая во внимание географическую близость к Китаю, отсутствие достаточного количества тестов и специфику политического режима.

Утверждается, что в январе 590 человек были протестированны на COVID-19, которые приехали в КНДР из-за рубежа, и все тесты якобы показали отрицательные результаты.

У правительства есть наборы для тестирования COVID-19, и они знают, как ими пользоваться, но их количество недостаточно, поэтому, власти КНДР просят все международные организации о помощи, – пишет издание со ссылкой на источники.

Корею готовы пождержать Всемирная организация здравоохранения, Красный Крест, ЮНИСЕФ, организация Врачи без границ, а также Россия и Китай.

Ранее "Страна" писала, что Южная Корея готова открыть границы, если это поможет борьбе с коронавирусом.

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