В Винницкой области уже четыре человека заражены коронавирусом, который вызывает атипичную пневмонию. Три случая обнаружили за сутки. Четвертым заразившимся оказался ребенок.

Об этом сообщает областной лабораторный центр Минздрава в четверг, 26 марта.

"По состоянию на 14-00 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на COVID-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтвержден, в 4 случаях обнаружен коронавирус, в т.ч. у 1 ребенка. Образцы материалов еще от 4 больных исследуются", - говорится в сообщении.

Первый случай коронавируса в Винницкой области выявили накануне у медсестры в винницком роддоме №2. Медучреждение закрыли на карантин.



Ранее "Страна" писала, что в Тернопольской области уже 26 больных с коронавирусом и девять из них - медики.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой области три выздоровления от коронавируса и пять новых случаев.