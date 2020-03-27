В то время, как из-за пандемии коронавируса по всему миру без работы могут остаться 25 млн человек, США впервые за 40 лет побили рекорд по безработице.

Об этом передает ВВС.

Отмечается, что более 3 млн могут перейти на пособия.

Как передает министерство труда США, по данным на 21 марта, около 3,3 млн человек зарегистрировались, чтобы получать пособия по безработице. Данная цифра в 5 раз больше, чем в 1982 году. На тот момент, количество претендующих составляло 695 тысяч человек.

Рост безработицы произошел в связи с закрытием ресторанов, баров, кинотеатров, отелей и спортивных залов в целях остановить распространение вируса. Как отмечают экономисты, пятая часть трудоспособного населения США сейчас не работает.

При этом аналитики считают, что ситуация может быть даже хуже, так как официальные органы сейчас перегружены и не все данные поступают вовремя.

Ранее "Страна" информировала, что коронавирус прибавил Израилю полмиллиона безработных.

Также мы писали, что с марта в Украине повысят минимальный размер пособия по безработице.