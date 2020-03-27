Эстрадный певец Лев Лещенко, который попал в больницу с коронавирусом, незадолго до этого участвовал в шоу Андрея Малахова.

Источники издания утверждают, что съёмки состоялись 19 марта. Тогда артист уже был инфицирован и мог заразить остальных на площадке.

Об этом сообщает портал Лента.ru.

Речь идёт о программе, которая вышла в эфир 21 марта, а уже 25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. В день съёмок в студии, помимо певца, находились поэтесса Лариса Рубальская, певец Аркадий Укупник, ведущая Ангелина Вовк и актёр Геннадий Хазанов.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

Ранее "Страна" писала, что у Льва Лещенко на фоне коронавируса начался отек легких.

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