Секвестр бюджета: Рада не готова?

Хотя пандемия коронавируса в Украине нарастает быстрыми темпами, вчера главной новостью стало появление проекта изменений в госбюджет, предложенного правительством. Именно на нем сосредоточилось все внимание украинских политиков.

Логика правительство понятна.

Из-за объявленного в Украине карантина и мирового кризиса бюджет будет катастрофически недовыполнен по дозодам. Поэтому в предложениях Кабмина доходы сокращают на 115 миллиардов, и это еще оптимистический прогноз.

Одновременно с этим расходную часть бюджета предлагается увеличить на 96 миллиардов, увеличив дефицит бюджета в 4 раза.

Правительство предлагает перекрывать дефицит за счет внешних и внутренних заимствований, причем сумма последних – 147 миллиардов – даже больше, чем того, что хотят одолжить за рубежом. Проблема в том, что одалживать 147 миллиардов внутри страны не у кого; единственный источник – Нацбанк, который выкупит все ОВГЗ и на эту сумму напечатает гривну. То есть это будет таже эмиссия гривны, которая породит новый виток инфляции и девальвацию украинской валюты.

Одновременно режутся многие статьи расходов начиная от совершенно ненужных (например, на "патриотическое" воспитание и кинематограф), так и жизненно важные - на инфраструктурные проекты.

Впрочем, все эти меры были бы оправданы, но только при одном условии - если б освободившиеся ресурсы плюс дополнительные расходы, будут направдены на поддержку экономики, а также людям, которые остались без зарплаты из-за карантина.

Но вот как раз этого проектом бюджета и не предусмотрено.

Да, создается стабилизационный фонд (распределяемый правительством в ручном режиме), но его планируют направить, в основном, не на поджержку экономики, а на затыкания дыр по разным направлениям бюджетных расходов.

Одновременно, остаются неизменными затраты на военные нужды (Минобороны и МВД), а на выплату внешнего долга даже увеличиваются.

Таким образом в нынешнем виде бюджет не решает совершенно никаких проблем, которые стоят перед украинской экономикой, а лишь усугубляет их.

Граница на замке: сегодня Украина закроется от всего мира

Граница закроется с 28 марта. Фото Госпогранслужбы

Украинская власть продолжает усиливать карантинные меры. Вчера президент заявил о том, что к концу сегодняшнего дня будет полностью перекрыта государственная граница, и ни один человек, включая оставшихся за рубежом украинцев, пересечь ее не сможет.

Владимир Зеленский объяснил решение украинской власти тем, что власти приходится выбирать между остающимися за границей и безопасностью тех, кто находится в Украине. При этом о вынужденных эмигрантах, по его словам, позаботятся посольства.

На самом деле, скорее всего, президент выразился не совсем точно.

Насколько можно судить из комментариев главы МВД Авакова и премьер-министра Шмыгаля, речь идет не о запрете въеза вообще, а о запрете въезда на пассажирском транспорте - то есть на самолетах, поездах и автобусах. Но они и так с 17 марта не ходили, кроме спецрейсов. Теперь и их видимо не будет, но все равно останется возможность вернуться на своей машине или пешком.

Но так или иначе, но ограничительные меры эти кажутся явно запоздалыми. С точки зрения безопасности находящихся внутри Украины правильнее было закрыть границы месяц назад и не пускать те 80 тысяч украинцев, которые собрали по всему миру, а теперь распустили по всей стране. Ведь очевидно, что именно эти 80 тысяч станут (уже становятся) очагом заражения, который превратит коронавирус в такое же массовое явление, как в Италии или Франции.

С другой стороны, в условиях пандемии ни одно государство не окажет иностранным гражданам той медицинской помощи, которую оно оказывает своим, поэтому оставлять за рубежом эти 80 тысяч было бы неправильно. Но точно так же неправильно оставлять за границей тех, кто по каким-то причинам еще не приехал, но хочет вернуться.

Поэтому было бы правильно ввести запрет только на въезд иностранных граждан, оставив за гражданами Украины право приехать домой. Это право можно обставить жесткими ограничениями, вплоть до двухнедельного карантина где-то в специально отведенных помещениях у границы, но полностью отбирать его нельзя. Потому что очевидно, что посольства не будут проводить тесты на коронавирус и уже тем более обеспечивать лечение. И потому непонятно, о какой заботе посольств о вынужденных эмигрантах заявил президент.

Киевсовет ушел в онлайн



Киевсовет принял решение о работе онлайн. Фото: kmr.gov.ua

Пока парламент пытается определиться с датой внеочередного заседания, Киевсовет вчера собрался и – после длительной дискуссии – проголосовал за возможность проведения своих заседаний в удаленном режиме. Правда, неизвестно, получится ли проводить такие сессии на практике (эксперимент, проведенный Верховной Радой, провалился), но хотя бы в теории киевские депутаты оказались на шаг впереди своих всеукраинских коллег.

Впрочем, это не единственный вчерашний пример, когда столица опередила общеукраинскую власть: вчера КГГА заявила о том, что киевским медикам до конца года будут выплачиваться надбавки – от 1 тысячи гривен в месяц младшему медперсоналу до 4 тысяч врачам. Деньги, безусловно, небольшие, но в условиях закрытых границ и тотального дефицита работы могут стать хоть каким-то стимулом для медиков не бросать ставшую рискованной профессию.

Однако не все примеры, в которых столичная власть обошла остальных, положительны. Вчера вовсю обсуждалась скандальная новость о том, что мэрия распорядилась подготовить в киевских больницах палаты для VIP-пациентов. Новость возмутила всех, и потому даже высшее руководство страны открестилось от этого распоряжения столичной мэрии. Однако насколько реальным окажется отказ от практики VIP-палат, пока неизвестно.

Объявят ли коронаперемирие?



Украина предлагает РФ перемирие на Донбассе. Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Украина предложила России на время пандемии установить перемирие на Донбассе. Вчера такое заявление со ссылкой на главу украинской делегации в Минской контактной группе Леонида Кучму сделала нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Перемирие – это хорошо, вне зависимости от повода, по которому оно объявляется. Вот только перечень всех перемирий, которые ранее были объявлены на Донбассе, уже занимает десятки строк, однако ни одно из них не было продолжительным. И потому сложно представить, что даже перемирие по столь серьезному поводу продлится весь период пандемии.

Больше того, даже позиция украинской власти в этом вопросе сомнительна. Ведь очевидно, что лучший способ достичь перемирия – отвести войска с двух сторон по всей линии разграничения. И такое предложение было сделано российской стороной еще в прошлом году, однако Зеленский заявил, что на такое разведение нужно несколько лет. Наконец, совсем недавно Донецк и Луганск предложили развести войска в двух новых точках, но украинская сторона ответила на это отказом.

Вполне возможно, что в нынешнем украинском руководстве действительно есть те, кто реально хочет мира. Но они не готовы этот вопрос продавдивать, сталкиваясь с сопротивдением "партии войны". Как это например было с созданием Консультативного совета по Донбассу. А потому можно объявлять сколько угодно перемирий, но без серьезных шагов в рамках Минских соглашений ситуация все равно не улучшится.

G20: 5 триллионов на поддержку себя

"Большая двадцатка" вчера провела историческое заседание – впервые лидеры 20 ведущих государств мира провели встречу в режиме онлайн. Причем обсуждали они не только борьбу с пандемией, но и развитие международной торговли.

Главный итог мероприятия – решение G20 выделить сумму в 5 триллионов долларов на поддержание мировой экономики в условиях пандемии. Цифра, безусловно, впечатляет, однако это не значит, что "Большая двадцатка" скинется в общий котел и будет из этого котла раздавать всем нуждающимся. Это просто означает, что Штаты, Китай и другие мировые лидеры пообещали вложить 5 триллионов в экономику собственной страны. Трамп, кстати, и без G20 это собирался делать, и потому, естественно, не может не приветствовать аналогичные планы у других. Ведь экономики взаимосвязаны, и вложения Америки в какой-то мере перепадут Китаю или России и наоборот. Украине тоже может что-то перепасть – если, конечно, у нас вообще экономика будет работать.

Что касается развития международной торговли, то страны G20 в своем заявлении призвали сохранять ее максимальную открытость. Однако одно дело – декларировать открытость, другое – реальная практика последних недель.

Вчера Китай заявил о том, что закрывает свои границы для иностранцев (хотя ранее как раз от него закрывали границы). Что понятно - в последнее время большинство случаев заражения внутри КНР были от людей, которые приехали из других стран.

Но это к слову. А основной смысл в том, что, пока свирепствует пандемия, никакого открытого бизнеса все равно не получится. И государствам придется научиться выживать за счет собственных ресурсов.