В Украине на карантине почти на треть уменьшилось число преступлений
Национальная полиция отмечает сокращение количества преступлений в Украине в период карантина на 5 тыс. случаев.
Так, в период с 17 по 24 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло значительное уменьшение преступлений.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
С 17 марта по 24 марта в Украине зарегистрировано 12 742 заявления по признакам уголовных правонарушений.
При этом за аналогичный период прошлого года таких заявлений было 17 407.
Категория и характер данных преступлений не уточняются.
Напомним, что за нарушение режима карантина в Украине полиция составила 2 412 админпротоколов.
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