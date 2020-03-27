Национальная полиция отмечает сокращение количества преступлений в Украине в период карантина на 5 тыс. случаев.

Так, в период с 17 по 24 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло значительное уменьшение преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

С 17 марта по 24 марта в Украине зарегистрировано 12 742 заявления по признакам уголовных правонарушений.

При этом за аналогичный период прошлого года таких заявлений было 17 407.

Категория и характер данных преступлений не уточняются.

Напомним, что за нарушение режима карантина в Украине полиция составила 2 412 админпротоколов.

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