В Одессе обнаружили еще одного больного с коронавирусом, прилетевшего из США
В Одесской области зафиксирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Состояние зараженного удовлетворительное.
Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
"26.03.2020 года лабораторным центром в Одессе получен положительный результат исследования на COVID-19 ", - написал Куцый на своей странице.
В частности, по его словам, заразившийся 37-летний мужчина вернулся из США и после выявления симптомов обратился к врачам.
"По их информации, пациент самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Состояние мужчины – удовлетворительное ", - отметил Куцый.
Также глава ОГА отметил, что в настоящее время в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, Куцый напомнил, что "только строгое соблюдение правил карантина сможет остановить распространение инфекции".
Скриншот: Facebook/Максим Куций
Ранее "Страна" писала, что в Одессе мужчина с коронавирусом покинул больницу до получения результатов теста.
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