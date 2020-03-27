В Центральной Азии инфекция COVID-19 только начинает набирать обороты. Так, в четверг, 26 марта в Казахстане зафиксировали первую смерть от коронавируса.

Об этом сообщил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, передает местное издание zakon.kz.

Отмечается, что это первая смерть от коронавируса в странах Центральной Азии.

Всего в Казахстане подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом.

"К сожалению, сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким скончавшейся. Это невосполнимая утрата", - заявил Абаев.

Он добавил, что уже завтра управление здравоохранения города Нур-Султан даст исчерпывающую информации по медицинским показаниям погибшей.

Ранее "Страна" сообщала, что от коронавируса умер американский актер из телесериала "Сопрано".

Также мы писали, что в мире уже больше 500 тысяч заболевших с коронавирусом и умерли почти 24 тысячи.