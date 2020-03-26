Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом пациентов в мире.

Сейчас в США 82,150 зараженных коронавирусом нового типа. В Китае с момента распространения вируса выявлены только 81,285 заболевших.

Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.

Всего за сутки врачи обнаружили заражение у 13,939 пациентов. За прошлые умерло 150 человек от осложнений заболевания. Всего в Штатах погибли 1,177 пациентов.

Китай находится на втором месте по количеству зараженных и на третьем - по количеству погибших. США сейчас шестые по количеству смертей от этого заболевания.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что в мире уже больше 500 тысяч заразившихся и больше 20 тысяч погибших вследствие заражения коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Страсбурге врачи уже не подключают пациентов старше 80 лет к ИВЛ, а просто дают им опиаты.