США опередили Китай и вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты Америки вышли на первое место по количеству зараженных коронавирусом пациентов в мире.
Сейчас в США 82,150 зараженных коронавирусом нового типа. В Китае с момента распространения вируса выявлены только 81,285 заболевших.
Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.
Всего за сутки врачи обнаружили заражение у 13,939 пациентов. За прошлые умерло 150 человек от осложнений заболевания. Всего в Штатах погибли 1,177 пациентов.
Китай находится на втором месте по количеству зараженных и на третьем - по количеству погибших. США сейчас шестые по количеству смертей от этого заболевания.
Скриншот: worldometers.info
Ранее "Страна" писала, что в мире уже больше 500 тысяч заразившихся и больше 20 тысяч погибших вследствие заражения коронавирусом.
Также мы рассказывали, что в Страсбурге врачи уже не подключают пациентов старше 80 лет к ИВЛ, а просто дают им опиаты.