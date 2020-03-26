Врачи киевской Александровской больницы, куда в столице отвозят больных с коронавирусом, записали видеообращение к киевлянам. Врачи успокаивают и говорят, что медицинский персонал пока что справляются. Они желают жителям столицы здоровья и терпения.

Ролик опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

Врачи рассказали, что сейчас в больнице всегда есть врач и постоянно находится 18 медсестер. Если нужна будет подмога - пришлют еще медицинский персонал.

"Мы на вахте, мы работаем, мы помогаем. Если будет необходима помощь, мы обязательно ее предоставим... Мы желаем вам всем здоровья, терпения выдержать этот карантин, и мы вместе встретим весну, она уже скоро. Мы закончим карантин в срок и будем здоровы ", - обратились к киевлянам врачи.

Видео: YouTube/Столичный Регион

Ранее "Страна" писала, что число больных с коронавирусом в Киеве выросло до 47 человек.

Также мы рассказывали, что нардеп Шахов рассказал, как его лечат от коронавируса в киевской больнице.