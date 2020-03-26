Украинская певица Maruv, которая недавно сняла вызывающих клип про женские гениталии, не знает, как добраться в Украину из России в период пандемии коронавируса.

Об этом она уведомила своих поклонников в сторис социальной сети Instagram, написав, что она "в огромнейшем шоке".

"Друзья, я сейчас просто в шоке. В огромнейшем. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой. Как мне попасть домой. И какие варианты есть. И это просто самое невежественное консульство. Девушка-оператор просто психованная. И второй раз, когда я перезваниваю, чтобы получить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку. Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой.

По ее мнению, они (работники консульства, - ред.) просто говорят одну заученную фразу: "тот, кто хотел выехать – уже выехал".

"Я хочу одно сказать – так не поступают. Так дела не будет. В других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ноги об них вытирают. Более того – это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией", - жалуется актриса.

Ранее "Страна" информировала, для украинцев, которые, как и Maruv, застряли в России по объективным причинам, "Укрзализныця" приняла решение отправить поезд Киев-Москва-Киев.

Также мы писали о том, что поезда из Перемышля привезли в Украину больше тысячи застрявших в Польше украинцев.