Американский актер Марк Блум умер в возрасте 69 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение нью-йоркского театра Playwrights Horizons.

"Спасибо, Марк, за все, что вы принесли в наш театр, в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе", - говорится в сообщении.

Известно, что Блум дебютировал на экране в 1983 году. Он известен по ролям в фильмах "Крокодил Данди", "Свидание вслепую", "Только между друзьями", "Я не знаю, как она это делает", "Похищение монет", сериалах "Моцарт в джунглях", "Закон и порядок", "Клан Сопрано", "Фрэйзер", "Ты" и других.

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