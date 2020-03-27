Разгорается скандал вокруг новоназначенной и.о.министра образования, львовянки Любомиры Мандзий, которая ранее была заместителем главы ведомства Анны Новосад.

В соцсетях всплыл скандальный факт из биографии Мандзий двухлетней давности, когда она возглавляла департамент образования Львовской обладминистрации. При ее руководстве областной "освитою", ОГА стала одним из организаторов конкурса рисунка на тему дивизии СС "Галичина", в которой на стороне нацистской Германии воевали западные украинцы.

Конкурс организовали среди школьников в апреле 2018 года, к 75-летию дивизии, также провели посвященный "эсэсовцам" марш и выставку оружия.

На это тогда обратил внимание глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина» 1943 – 45". Если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен. Награждение пройдет 28 апреля во время марша посвященного 75-летию создания дивизии Ваффен СС", - возмущался у себя в Facebook Долинский и назвал бойцов дивизии "преступниками, который присягнули нацистской Германии Гитлеру".

После резонанса Мандзий в комментариях журналистам поспешила откреститься, мол, департамент образования "лишь информирует школы о конкурсе", но не организовывает его. Хотя рисунки просили присылать именно в офис Мандзий.

"Департамент образования был соорганизатором вместе с националистической общественной организацией "Резерв дивизия Галичина". Во Львове эта тема и так всегда в тренде, а при Порошенко тем более - ну, и в отделе образования захотели выслужиться, и согласились провести такой конкурс, а предложил его боец добробата ОУН Захар Садженица, он внук солдата дивизии "Галичина" Евгения Куцыка", - рассказал нам один из чиновников Львовской ОГА.

Львовские школьники по призыву облоно под руководством Мандзий рисовали дивизию СС "Галичина"

Тогда даже среди львовян разгорелась дискуссия о допустимости того, что госчиновники участвуют в организации конкурсов в честь гитлеровской дивизии.

"Непонятной кажется политика президента Петра Порошенко. Мало того, что украинская власть не реагирует на заявления стратегических союзников о росте ксенофобии в Украине и появление неонацистских формирований, государственные органы спонсируют сомнительные исторические мероприятия. Например, Львовская областная государственная администрация организовала конкурс детского рисунка в честь 75-летия дивизии СС "Галичина", а Львовский областной совет присоединился к выставке мундиров и оружия этой же военной формации. Во львовской школе десятки лет существует соответствующий музей, а по улицам города маршируют страстные поклонники дивизии", - написал львовский историк Василий Расевич на портале zaxid.net.

Кстати, Мандзий близко знакома с Олегом Немчиновым - еще одним львовянином, назначенным министром Кабмина при своем давнем друге Денисе Шмыгале. К слову, вокруг Немчинова также возник скандал вокруг его порохоботских постов, но затем его замяли - новый министр сказал, что поменял свое отношение к Зеленскому.

Мандзий с Немчиновым на одной из конференций во Львове в прошлом году. Фото: Facebook Мандзий