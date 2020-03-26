В Центре общественного здоровья Украины рассказали, что коронавирусы могут жить на поверхностях до 5 дней. Дольше всего вирус живет на металле, но заразность вируса значительно снижается уже через 3 часа.

Об этом ЦОЗ написала на своей странице в Facebook.

"Конкретные сроки зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования - ручки дверей, перила, кнопку сливного бачка, кнопки лифтов, ручки кранов и тому подобное", - сообщили в пресс-службе.

Так, на инфографике видно, что на медных монетах и других предметах из меди коронавирус живет 4 часа, а на картоне, в котором также доставляют еду - день. Кроме того, долго коронавирус живет на деревянной поверзности - до 4-х дней, а на ключах и ручках дверей до пяти дней.

"Используйте для дезинфекции обычные бытовые дезинфицирующие средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта с соблюдением правил безопасности. Одежда и белье можно стирать с порошком в машине при максимально возможной температуре и тщательно высушивать", - проинструктировали в ЦОЗ.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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