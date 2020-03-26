Кабинет министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта
Кабинет Министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №238 от 23 марта.
"Кабинет Министров Украины постановляет переименовать Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики", - говорится в нем.
Также постановлением №231 от 23 марта правительство внесло изменения в акты, которые касались деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта, изменив название ведомства на Министерство культуры и информационной политики.
Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве опровергли отставку министра Ильи Емца.
Также мы писали, что Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два отдельных ведомства.