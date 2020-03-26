Укрзализныця назначила на 27 марта рейс поезда Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, введенных в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в пятницу, 27 марта, будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение с субботы, 28 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что Укрзализныця отправила ещё два поезда за застрявшими в Польше украинцами.

В общей сложности, поезда из Перемышля привезли в Украину больше тысячи украинцев.

Также мы писали, что спецпоездом из России хотят вернуться 800 украинцев.