В Украине лабороторно подтверждены уже 196 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

По данным на вчерашний вечер число больных с коронавирусной инфекцией составляло 145 человек, также в стране зафиксированы пять смертей от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья страны в Facebook.



Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлены 40 новых случаев.

В общем лаборатории исследовали более 1400 образцов крови пациентов, 1176 случаев негативнф, 29 еще ожидают подтверждения. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Фото: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее "Страна" писала, что в Житомирской области коронавирусом заболели еще двое мужчин.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье первый подтвержденный случай коронавируса.