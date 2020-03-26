В мире с начала вспышки коронавируса нового типа уже больше 500 тысяч челрвек заразились этим вирусом.

Об этом говорят данные статистического портала worldometers.info.

Заразившихся по состоянию на вечер четверга, 26 марта, в мире 523,549 человек. За это время скончались 23,633 человек.

Больше всего летальных исходов - в Италии. На втором месте - Испания, на третьем - китайская провинция Хубэй, откуда начала изначально распространяться инфекция.

Вылечили от коронавируса в мире уже 123,322 человек.

Скриншот: worldometers.info

Ранее "Страна" писала, что в Тернопольской области уже 26 больных с коронавирусом и девять из них - медики.

Также мы рассказывали, что в Черновицкой области три выздоровления от коронавируса и пять новых случаев.