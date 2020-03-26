Молдавским телеканалам запретили давать любые не утвержденные властями сообщения по коронавирусу. Такая мера будет действовать во время чрезвычайного положения, объявленного в стране.

"Другими словами, если мы захотим сейчас рассказать о том, как врачи обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты, мы не имеем право спрашивать об этом у самих врачей" - поясняют журналисты молдавской телекомпании BTV.

Журналисты и общественные деятели уже назвали это цензурой. А премьер-министр Ион Кику и президент Игорь Додон тем временем не перестают жаловаться на СМИ, которые, по их мнению, неправильно освещают картину эпидемии.

При этом позже президент Игорь Додон в эфире телеканала Moldova-1 заявил, что такое решение неоправданно и его стоит пересмотреть. При этом он сказал, что некоторые СМИ нужно жестко наказывать.

"Я бы рекомендовал пересмотреть это решение, потому что оно вводит в заблуждение людей. Есть СМИ, которые распространяют фейковые новости, вот их нужно жестко наказывать. А остальные СМИ я очень прошу передавать информацию из официальных источников и не сеять панику", - пояснил Додон.

По состоянию на 26 марта в Молдове 177 человек заразились Covid-19, 1 - умер.

При этом подобные меры ранее ввели в Армени, где с 16 марта действует чрезвычайное положение. За информацию не из официальных источников армянским грозит штраф в размере от 1016 до 1626 долларов.

Ранее мы писали о том, что представляет собой чрезвычайное положение.

Также мы писали, как и почему в Раде хотят отменить квоты на ТВ в рамках борьбы с эпидемией.