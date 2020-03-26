Зеленский по одному уговаривал лидеров фракций проголосовать за два закона для МВФ - источник
Зеленский сообщил, что встречался с лидерами фракций и призвал их собраться в Раде на внеочередное заседание на этих выходных и проголосовать за законы.
Источники в Раде сказали "Стране", что Зеленский встречался с лидерами фракций по одному, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Президент уговаривал проголосовать сразу за два закона, которые нужны для получения кредита МВФ - за землю и по Приватбанку.
Источники также говорят, что далеко не у всех эти просьбы нашли отклик. Голосов по-прежнему не хватает, так как значительная часть «слуг народа» голосовать не хочет.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский уговорил "Слуг народа" не отправлять Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли.