Зеленский сообщил, что встречался с лидерами фракций и призвал их собраться в Раде на внеочередное заседание на этих выходных и проголосовать за законы.

Источники в Раде сказали "Стране", что Зеленский встречался с лидерами фракций по одному, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Президент уговаривал проголосовать сразу за два закона, которые нужны для получения кредита МВФ - за землю и по Приватбанку.

Источники также говорят, что далеко не у всех эти просьбы нашли отклик. Голосов по-прежнему не хватает, так как значительная часть «слуг народа» голосовать не хочет.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский уговорил "Слуг народа" не отправлять Раду на карантин, чтобы принять закон о рынке земли.