Немецкие врачи, которые приехали во французский Страсбург от имени МВД Баден-Вюртемберга, шокированы тем, что происходит в местных больницах.

Они утверждают, что пациентов, которые старше 80 лет, не подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. А зараженные врачи продолжают работать с пациентами с коронавирусом.

Об этом говорится в отчете для Министерства внутренних дел Бадена-Вюртемберга о ситуации с коронавирусом.



Онги сообщают, что в больнице, которую посетили, есть 90 мест для ИВЛ, планируется разместить еще 110 коек в большой комнате.

Они отмечают, что весь персонал служб носит простые хирургические маски и это не защищает от вируса. Если персонал подозревает, что инфицирован, они продолжают работать с масками FFP-2.

"Работа прерывается только на несколько дней, если инфекция и симптомы подтверждены".

Кроме того, с 21 марта пациенты старше 80 лет не подключаются к ИВЛ. Вместо этого им дают опиаты и снотворные.

Вся больница, которую они посетили, была переведена на лечение пациентов с коронавирусом. Врачи обходят больных только раз в день, нет хирургии для опухолей и переломов. Амбулаторные операции были отменены.

Частные клиники были закрыты, так что освобожденный персонал поддерживает университетскую клинику, которую посетили немецкие врачи.

Все пациенты, которые не имеют тяжелых симптомов, выписываются из клиники.

Ранее "Страна" писала, что во Франции Макрон объявил военную операцию "Устойчивость" против коронавируса.

Также мы рассказывали, что во Франции по состоянию на утро 26 марта с начала эпидемии COVID-19 зарегистрировано 25 тыс. 233 зараженных коронавирусом пациента, 1 тыс. 331 инфицированный скончался.