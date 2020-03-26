В Италии за минувшие сутки коронавирус выявили у 4 492 человек, таким образом общее число зараженных составляет 62 013 человек. Об этом пишут итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

Отмечается, что прервалась тенденция на снижение числа новых заболевших, которую наблюдали последние четверо суток.

Число выздоровевших за сутки увеличилось на 999 человек и составило 10 361 человека. В течение суток скончались от коронавируса 662 человека. Общее число погибших в Италии составляет 8 165 человек.

В общей сложности за все время эпидемии коронавируса в Италии им заболели более 80,5 тыс. человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Москве с коронавирусом госпитализировали певца и композитора Игоря Николаева.

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