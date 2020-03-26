Российский певец и композитор Игорь Николаев доставлен в инфекционную больницу в поселок Коммунарка с предварительным положительным анализом на коронавирус. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что первый тест на коронавирус у Игоря Николаева дал положительный результат и теперь врачи будут ждать результаты повторного анализа.

Напомним, в эту же больницу в двусторонней пневмонией был госпитализирован и легендарный певец Лев Лещенко, которому диагностировали заражение коронавирусом.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Льва Лещенко, который заболел коронавирусом.

Также мы сообщали, что московскую инфекционную больницу в Коммунарке, где лечатся коронавирусные больные, на днях посетил президент России Владимир Путин. После этого появилось видео Путина в защитном костюме и респираторе.